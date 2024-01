Kamiński przymusowo dokarmiany. "Skorzysta z prawa do zażalenia"

Apel Andrzeja Dudy ws. Kamińskiego i Wąsika

W środę Andrzej Duda ponownie zaapelował do Bodnara, by przerwał wykonywanie kary więzienia przez Kamińskiego i Wąsika. Zaznaczył, że zgodnie z prawem Bodnar jako prokurator generalny może to zrobić w każdej chwili.