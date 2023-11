Konfederacja chce rozliczać PiS, ale i Tuska. Wnioskuje o 3 komisje śledcze

Politycy zamierzają pytać m.in. o elektrownię Ostrołęka, ale nie tylko. Chcą, by przed komisją "stanął Donald Tusk, by odpowiedzieć na pytanie: co się stało z miliardem zł długu, który Gazprom był winien Polsce, a który został w tajemniczych okolicznościach umorzony" - dodał Wawer.