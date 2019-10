Program wyborczy PSL i Kukiz'15 na wybory 2019. Jaki są obietnice Koalicji Polskiej?

Już w najbliższą niedzielę wyborcy w całym kraju wezmą udział w wyborach parlamentarnych. Jak wygląda program wyborczy PSL i Kukiz'15 na wybory 2019? Jakie obietnice Koalicja Polska złożyła Polakom?

W wyborach 2019 ze wspólnych list wystartują PSL i Kukiz'15 . Nazwiska kandydatów tych partii znajdziemy na liście nr 1. Oba ugrupowania pod szyldem " Koalicja Polska " przygotowały program wyborczy , którego założenia to m.in. wprowadzenie mieszanego systemu wyborczego i podniesienie płac lekarzy i nauczycieli.

Najnowsze sondaże wyborcze dają PSL i Kukiz'15 szansę na wejście do Sejmu. Z badania CBOS wynika, że Koalicja Polska może liczyć na 8 proc. głosów.

Program wyborczy PSL i Kukiz'15 na wybory 2019. Co obiecała Koalicja Polska?

Procedura głosowania podczas wyborów parlamentarnych będzie bardzo prosta. Wystarczy, że w lokalu wyborczym odpowiednim dla miejsca zameldowania odbierzemy kartę do głosowania. Żeby prawidłowo oddać głos, należy wstawić znak "X" w kratce obok nazwiska jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu.