Prezydent Duda spotka się generałem, który ma zakończyć wojnę. Znamy kulisy wizyty

Prezydencki minister nie chce zdradzać więcej informacji. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski poinformował jedynie w RMF, że we wtorek prezydent Andrzej Duda spotka się z gen. Keithem Kelloggiem, pełnomocnikiem prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw Ukrainy .

Jak przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, gen. Kellogg " ewidentnie chce się wsłuchać w głos Polski ". Potwierdzają to - nieoficjalnie - kolejni nasi rozmówcy z Pałacu Prezydenckiego.

- To jest jedno ze spotkań, jakie prezydent odbędzie z przedstawicielami amerykańskiej administracji. O niektórych nie informujemy. Prezydent Duda ma stały kontakt z prezydentem Trumpem, my również jesteśmy w kontakcie z jego najbliższymi współpracownikami, m.in. Susie Wiles (szefową personalu Białego Domu - red.) oraz Mikiem Waltzem (doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa - red.) - mówi nam jeden z najbliższych współpracowników prezydenta.

Niemniej podkreśla, że " to jedyne spotkanie gen. Kellogga z głową europejskiego państwa, podobnie jak w przypadku wizyty sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha ". - To pokazuje, jak mocna jest pozycja prezydenta Dudy z punktu widzenia amerykańskich władz. Ta pozycja była wypracowywana przez lata - podkreśla współpracownik głowy państwa.

Osoby z otoczenia prezydenta przypominają, że kilka miesięcy temu przez niemal trzy godziny Duda rozmawiał z Trumpem w USA m.in. na temat Ukrainy. - Nawet Bob Woodward pisał w swojej książce, że Trump zmienił swoją perspektywę pod wpływem rozmowy z prezydentem Dudą. I na każdym takim spotkaniu, także w rozmowach telefonicznych, polska perspektywa jest przedstawiana i to się nie zmieni - twierdzi nasz rozmówca z Kancelarii Prezydenta.

- Dlaczego UE miałaby być przy stole negocjacyjnym? Trzeba wyciągać lekcję z historii . To Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina i Białoruś podpisały porozumienia mińskie w 2014 r., które nie okazały się żadną gwarancją. Bo nie było tam Stanów Zjednoczonych - mówi jeden z doradców prezydenta, nie odpowiadając wprost.

Dodaje, że "prezydent Duda przekonuje przywódców europejskich, by Europa współpracowała z Ameryką i nie obrażała się, tylko rozumiała argumenty drugiej strony" . - Ludzie Trumpa, na czele z nim, powtarzają dziś to, o czym mówili w kampanii. Dlaczego zatem dziś ktoś jest zaskoczony? - dziwi się nasz rozmówca z otoczenia głowy państwa.

I twierdzi: - Europa Zachodnia jest zdziwiona, że traci swoją rolę . Ale nie łączy tego z tym, jaką prowadziła politykę wobec Rosji przed 2022 r. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec. Oni tracą pozycję, stąd krzyk i obrażanie się, a pozycja Polski rośnie. Jesteśmy coraz silniejsi.

Między innymi ten temat ma poruszyć prezydent Duda z gen. Kelloggiem we wtorek.

Może zatem to prezydent Duda powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? - Na razie nie ma takich planów - słyszymy w Pałacu.

Przypomnijmy: ukraińska misja gen. Kellogga zaczęła się w listopadzie 2024 r., gdy Trump po wygranych wyborach prezydenckich wyznaczył go na specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych ds. Ukrainy i Rosji.

Oficjalnie swój urząd objął w styczniu 2025 r. Jak pisał "The Wall Street Journal", Trump miał "poinstruować" gen. Kellogga, aby wpłynąć na zakończenie wojnę w Ukrainie w ciągu 100 dni.

Specjalny wysłannik jest też zwolennikiem przeprowadzenia w Ukrainie wyborów, które miałyby odbyć się do końca 2025 r., jeśli uda się doprowadzić do zawieszenia broni między stronami.

To m.in. po słowach gen. Kellogga o wyłączeniu Europy z negocjacji z Ukrainą i Rosją - a także po wystąpieniu wiceprezydenta USA J.D. Vance’a - agencja Reutersa informowała, że " wśród europejskich delegatów dało się wyczuć przerażenie i niedowierzanie - a także powiew paniki ".

Reuters wskazuje też, że główną obawą ze strony europejskich przywódców i dyplomatów jest to, że nie mogą być już pewni ochrony wojskowej ze strony Stanów Zjednoczonych, a także, że prezydent USA może zawrzeć z prezydentem Rosji porozumienie pokojowe w sprawie Ukrainy, które podważy bezpieczeństwo Kijowa i całej Europy.

Swoje dołożył sekretarz obrony Hegseth , który również zawitał w Polsce. Zanim jednak przybył z wizytą do naszego kraju, stwierdził, że Ukraina prawdopodobnie nie zachowa swoich terytoriów po zawarciu pokoju, że nie zostanie przyjęta do NATO, i że jeśli państwa europejskie będą chciały gwarantować Ukrainie bezpieczeństwo obecnością swoich wojsk, Amerykanie nie wezmą w tym udziału.

W Pałacu Prezydenckim komentują to tak: - Ludzie Trumpa w ten sposób oceniają sytuację i tak ją widzą. Podchodzą do tego na chłodno. Trzeba z nimi rozmawiać, przedstawiać swój punkt widzenia, bo buntowanie się i obrażanie na rzeczywistość nic nie da .

Zawieszenie broni 20 kwietnia? Analityk: Rosjanie zbliżają się do granicy swoich możliwości

Wcześniej w WP pisaliśmy o szerszej ofensywie dyplomatycznej Pałacu Prezydenckiego. Wkrótce Duda wybiera się do Stanów Zjednoczonych. - Prezydent spotka się z amerykańską Polonią w Chicago i wystąpi na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku - przekazało nasze prezydenckie źródło.

Podróż do Stanów Zjednoczonych miała być zaplanowana i organizowana przez współpracowników prezydenta już wcześniej.

Do USA w ubiegłym tygodniu tygodniu poleciał Nikodem Rachoń, podsekretarz stanu i od niedawna zastępca szefa Biura Polityki Międzynarodowej . Rachoń spotkał się w Waszyngtonie z Andrew Peekiem, dyrektorem ds. Europy w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Tam też były ustalane szczegóły wizyty gen. Kellogga.

Również w ubiegłym tygodniu prezydent Duda uczestniczył w Światowym Szczycie Rządów w Dubaju, gdzie udzielił wywiadu stacji CNN. Wyraził w nim nadzieję, że Trump, znany z biznesowego podejścia do polityki, zaproponuje rozwiązania zmuszające Putina do negocjacji. - Liczę, że prezydent Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie - mówił Duda.