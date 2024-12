Jak twierdzi "El Mundo" ukraińscy dyplomaci spekulują, że Zełenskiego planuje się wysłać do Londynu w czasie, gdy Ukraina będzie przygotowywać się do wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

"Złote wygnanie" to określenie opisujące sytuację, w której osoba, zwykle polityk lub przywódca, zostaje zmuszona do opuszczenia swojego kraju, ale w sposób zapewniający jej komfortowe i bezpieczne warunki życia na emigracji. Taka forma wygnania miałaby na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa i stabilności, podczas gdy Ukraina przygotowywałaby się do przeprowadzenia wyborów i odbudowy kraju.