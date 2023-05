Prezenty komunijne i weselne? Padły konkretne kwoty

Maj to początek okresu komunijnego oraz początek sezonu weselnego. Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik zapytał Polaków ile powinna wynieść zawartość koperty oraz o prezenty. - Myślę, że należy dać nie mniej niż 1000 zł. Żeby zwróciło się za talerzyk, który kosztuje teraz 370 zł w byle lokalu. Gdybym był świadkiem, to nie mniej niż 2000 zł. Na pierwszą komunię? 1000 zł jeżeli to chrześniak lub chrześnica - mówił jeden z rozmówców naszego reportera. - Na wesele? Z 500 zł na osobę. Na pierwszą komunię? Też pieniążki lub coś tradycyjnego jak zegarki czy hulajnogi - stwierdziła rozmówczyni. - Tyle, co za talerzyk. - Najmniej 500 zł. Kiedyś myślałam, że mieszkania i quady, ale nie wiem czy to aktualne. Uważam, że to gruba przesada. Też 500 zł - mówiła inna kobieta, którą spotkał nasz reporter. Pozostali napotkani przechodnie mówili o podobnych sumach, przeważnie ok. 400-500 zł lub równowartość nakrycia. Prezenty rzeczowe dla dzieci? Komputery, telefony, konsole do gier. Ostatni rozmówca naszego dziennikarza mówił o innym rodzaju prezentu pierwszokomunijnego. - Najbardziej wartościowe jest coś od serca. Myślę, że dziecku potrzeba bliskości, może spędzenie razem czasu, ale to będzie wartościowe.