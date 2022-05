Pomoc militarna Ukrainie. Wyborcy rządu i opozycji zgodni w jednej kwestii

Część wyborców PiS niechętna

Wyjątkiem są wyborcy PSL-Kukiz'15. Największa grupa ówczesnych wyborców Koalicji Polskiej opowiada się za udziałem w misji pokojowej NATO. To 47 proc. badanych. Wśród wyborców Koalicji Polskiej jest też najwięcej osób opowiadających się za mniejszym wsparciem dla Ukrainy. To 37 proc. Więcej niż co piąty wyborca rządu z 2019 r. również uważa, że zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie powinno być mniejsze. To 22 proc. ankietowanych.