"WSJ": "Boska interwencja". Ukraina nie przyznaje się do ataków na rosyjskie przygraniczne obiekty

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział w pod koniec kwietnia, że celem USA nie była tylko pomoc Ukrainie w obronie, ale także degradacja zdolności wojskowych Rosji "do tego stopnia, by nie mogła ona robić tego, co robi podczas inwazji na Ukrainę". Kraje dostarczające militarną pomoc przestały też zastrzegać, że wysyłają do Ukrainy tylko "sprzęt obronny".