Klamka zapadła. Niemcy wyślą Ukrainie najcięższy sprzęt Bundeswehry

Haubice należą do najnowocześniejszych systemów uzbrojenia Bundeswehry, mogą precyzyjnie trafiać w cele o zasięgu do około 40 kilometrów. Pierwsi ukraińscy artylerzyści mają "wkrótce" przyjechać do Niemiec i rozpocząć szkolenia. Według Inspektora Generalnego Bundeswehry gen. Eberharda Zorna to, jak długo potrwa szkolenie na niemieckich haubicach, zależy od tego, jakie doświadczenie w pracy z podobnym uzbrojeniem mają jego uczestnicy.