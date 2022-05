Drogi kredyt na kampanię. Kiedyś politycznie "zatopił" Komorowskiego, dziś zagraża PiS

- To dużo poważniejszy problem niż wyłącznie polityczny - mówi Wirtualnej Polsce dr Machnik. - Ten problem jest realny, dotyczący nie tylko marzeń ludzi, ale ich egzystencji. Jeśli problem będzie się pogłębiać, czyli inflacja wraz ze stopami procentowymi będą rosnąć, to w naturalny sposób pojawi się pytanie: co teraz? - mówi nam ekspert, podkreślając, że temat może stać się jedną z głównych osi kolejnej kampanii wyborczej. Problem zostanie z nami bowiem na lata.