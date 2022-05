Prezes NBP Adam Glapiński o sytuacji ekonomicznej w Polsce

W kwietniu prezes NBP Adam Glapiński, pytany o możliwe dalsze wzrosty stóp procentowych stwierdził: "Zrobimy to, co będzie potrzebne". - Nie wiem, co zrobimy za miesiąc. Nie wiem, co stanie się z wojną, z surowcami energetycznymi itp. Sytuacja jest dynamiczna, ale nad nią panujemy - dodał.