Polska będzie domagać się reparacji od Rosji? Kreml reaguje

- Ich rażąca niemoralność jest oczywista. Wszak gdyby nie zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami, to Polska jako państwo narodowe, by nie istniała, a miliony Polaków spotkałby nie do pozazdroszczenia los zniewolenia i zagłady z rąk nazistów - stwierdził dyplomata.