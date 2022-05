Reparacje wojenne od Putina? Andrzej Duda o Rosji

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Rosja musi zapłacić odszkodowania za to, co zniszczyła na Ukrainie. - Nawet jeżeli wojna się zakończy, to będzie oznaczało, że muszą zostać wyciągnięte konsekwencje - mówił Duda po spotkaniu z prezydentem Estonii Alarem Karisem w Tallinie.