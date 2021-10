Polowanie na "Czerwony październik"? To nie fikcja. Atomowe okręty: klucz do geopotęgi

Kolejną przewagą atomówek nad okrętami konwencjonalnymi jest to, że atomówki nie potrzebują do pracy tlenu. Z silników spalinowych można korzystać tylko przy wynurzeniu (lub poprzez tzw. chrapy), co jednak niweluje największą zaletę tych okrętów – że są podwodne. Muszą się systematycznie wynurzać, aby uruchomić silniki spalinowe, żeby te z kolei naładowały baterie dla silników elektrycznych niezbędnych do pracy pod wodą. Muszą też oczywiście wymienić powietrze przeznaczone dla załogi. W rezultacie, poza kilkoma najnowszymi, nie mogą zbyt długo operować pod wodą.