Śmierć po interwencji policji. Niesmak na sejmowej komisji, rodzina oburzona

Podczas posiedzenia komisji Wiktoria Łągiewka zadeklarowała, że chętnie by się skonfrontowała z drugą stroną "ale nikt jej tego nie umożliwia" oraz że gdyby nie poszła do telewizji "nikt by tej sprawy nie ruszył". - Ta sprawa ma być zamieciona pod dywan? Będę walczyć do końca, bo tego nie odpuszczę. Jestem pewna, że waszych członków rodziny nie chcielibyście widzieć, jak ich na waszych oczach mordują. Bo na moich oczach bili go pałkami tak, że przecinały skórę. Krwawił. Każdego dnia zasypiam z płaczem ojca i budzę się z płaczem matki. Tylko dlatego, że mój tata zadzwonił na 112 prosząc państwo o pomoc - mówiła na komisji.