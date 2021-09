Wrocław. Policja pobiła na śmierć chorego 29-latka? Tak twierdzi rodzina

Gdy policjantom udało się otworzyć drzwi i wejść do środka, od razu mieli wpuścić do mieszkania potężna ilość gazu pieprzowego. Jak twierdzi rodzina 29-latka, policjanci bez zastanowienia mieli rzucić się na chłopaka z pałkami i bezlitośnie bić go po całym ciele i dusić.