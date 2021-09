Resort Ziobry odpiera zarzuty NIK. Konferencja w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

- Jeżeli chodzi o pomoc świadczoną za pomocą Sieci Pomocy Pokrzywdzonym to są to kwoty 50- krotnie większe niż było to na początku funduszu za rządów PO. W tym roku przeznaczono na to ponad 80 mln zł, są to kwoty niewyobrażalne. Zarzuty NIK są absurdalne - komentował później na Twitterze wiceszef MS Marcin Romanowski.