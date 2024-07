Po zamachu na Trumpa czeka nas jeszcze brutalniejsza kampania pełna teorii spiskowych [OPINIA]

Nie ma nikogo, kto by zaciągnął hamulec

Gdyby Trump jednak przegrał wybory, to wydarzenia z soboty zmniejszają prawdopodobieństwo tego, że były prezydent i jego zwolennicy uznają swoją porażkę. Nawet jeśli Trump nie powie po przegranych wyborach "najpierw próbowali mnie zabić, a teraz odebrali wam zwycięstwo uciekając się do fałszerstwa" – a są to niestety słowa, które Trump jak najbardziej mógłby wypowiedź – to jego zwolennicy mogą dokładnie tak pomyśleć. Zwłaszcza jeśli pomoże im w tym obecna w mediach społecznościowych dezinformacja, o którą z pewnością zadbają różni z zewnętrzni aktorzy, choćby ci z farm trolli pod Petersburgiem.