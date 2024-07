Znaleźli to przy ciele zamachowca. Są wstępne przypuszczenia

AR-15 to lekki karabin półautomatyczny, który został opracowany przez firmę ArmaLite w latach 50. XX wieku. Jak przypominają amerykańskie media, to właśnie ten karabin - i podobne mu - były "punktem zapalnym" w debacie na temat używania broni palnej w USA. Częste wykorzystywanie go w masowych strzelaninach spowodowało, że dostępność AR-15 na rynku cywilnym w USA wzbudza liczne kontrowersje.