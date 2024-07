Niepokojące dane po zamachu na Trumpa. "26 milionów osób"

Stephen Marche, autor książki "The Next Civil War" (następna wojna domowa), napisał w dzienniku "The Globe and Mail", że "polityczna przemoc w USA budowała się przez prawie dwie dekady". Podkreślił, że wojny domowe są skutkiem niezlikwidowanych patologii, "zaś Ameryka jest przeciążona swoimi patologiami: chorobliwymi skrajnościami w poparciu (dla partii politycznych), załamaniem się wiary w państwowe instytucje, degradacją środowiska naturalnego, wzrostem nierówności".