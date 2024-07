Kto i jak mógłby zastąpić Bidena? [OPINIA]

Do tego samego na łamach "New Yorkera" wzywa Bidena profesorka prawa z Harvardu Jeanne Suk Gersen. Idzie ona nawet dalej niż Moore. Gersen apeluje bowiem do Demokratów, by - gdyby Biden nie chciał sam ustąpić - sięgnęli po dział czwarty 25. poprawki do amerykańskiej konstytucji. Stanowi on: "ilekroć wiceprezydent i większość kierowników resortów lub innego ciała określonego przez Kongres w drodze ustawy złoży prezydentowi ad interim Senatu i przewodniczącemu Izby Reprezentantów pisemne oświadczenie, że prezydent nie może sprawować władzy i zadań swojego urzędu, wiceprezydent niezwłocznie przejmuje władzę".