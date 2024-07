One zastąpią w wyborach Bidena? Pojawia się pytanie, kto pokona Trumpa

- Po pierwsze z powodu przegranej, telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem. A po drugie w obecnej sytuacji, sondaże wskazują, że 1/3 Demokratów domaga się jego wycofania. Debata zasiała wątpliwość, która pozostanie w jego elektoracie. Dziś trudno wyrokować co będzie do wyborów 5 listopada. Kluczowe pytanie: czy Biden wróci do lepszej sprawności i kondycji fizycznej – komentuje Nowakowski.