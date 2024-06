PiS stał się dziś partią z otwarcie rasistowskim przekazem [OPINIA]

Pojawiają się hipotezy, że kampania PiS jest reakcją na przesunięcie się przez Tuska w sprawie migracji w prawo, na przejęcie przez rząd – z wyjątkiem lewicy – twardej retoryki obrony granic. Rasistowska kampania miałaby wedle tych teorii sprowokować KO, by wzięła w obronę przynajmniej przebywających legalnie w Polsce migrantów, tak by PiS mógł powiedzieć: "proszę, my chronimy granice i dbamy o to, by ustrzec Polskę przed błędami, jakie popełnili Szwedzi, Francuzi czy Belgowie, a Tusk chce otworzyć szeroko bramy migrantom". Tusk na razie jednak nie daje się złapać w tę pułapkę, a nawet jakby dał, to trudno powiedzieć, co by to w dłuższej perspektywie miało politycznie dać PiS.