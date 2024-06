Czy Joe Biden ma szansę obrobić straty po debacie CNN? [OPINIA]

W piątek amerykańskie media donosiły o "panice w obozie Demokratów". Na łamach bliskich prezydentowi tytułów prasowych pojawiły się wezwania, by dla dobra amerykańskiej demokracji wycofał się on z prezydenckiego wyścigu i pozwolił zmierzyć się z Trumpem komuś młodszemu. Demokraci mogą się pocieszać jedynie tym, że klęska Bidena miała miejsce nie kilka tygodni, ale kilka miesięcy przed wyborami. To daje obecnemu prezydentowi czas, by odrobić straty. Albo jego partii, by zmienić kandydata.