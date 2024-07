Biden zabiera głos. Nie ma już wątpliwości

Mimo zapewnień Białego Domu, "The Washington Post" podał w piątek, że podczas niedawnego szczytu G7 we Włoszech europejscy przywódcy byli zaskoczeni oznakami starzenia się Bidena. Mieli oni zauważać, że Biden wydawał się bardziej zmęczony, "kruchy" i mniej zrozumiały, często mówił zbyt cicho i czasami gubił wątek, choć szybko do niego wracał. Według dziennika przywódcy odnieśli wrażenie, że choć Biden jest wciąż zdolny do pełnienia swojej funkcji, to można mieć obawy, czy będzie w stanie to robić przez kolejne cztery lata. Podobne relacje przekazały inne media, w tym "The Wall Street Journal" i "The New York Times".