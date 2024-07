Zamach na Trumpa. "Niesamowity zbieg okoliczności"

Co ewentualna wygrana Trumpa zmieni w polityce Stanów Zjednoczonych? - Pewne jest, że Trump działa na arenie międzynarodowej bardziej na korzyść Rosji niż Biden. Trump zobowiązał się do natychmiastowego zakończenia wojny w Ukrainie i był niechętny, by jej pomagać. To zwiększa prawdopodobieństwo, że Ukraina zostanie zmuszona do przyjęcia ugody na warunkach rosyjskich, co sprowadzałoby się do pozbycia się części terytorium, przynajmniej o 20 proc. i ogólnego osłabienia kraju i regionu. Biden z kolei przewodzi koalicji krajów zachodnich, która dąży do wzmacniania NATO, wygranej Ukrainy i zbliżenia jej na stałe z zachodem - mówi.