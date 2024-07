Fatalna wpadka Bidena. Zamiast Zełenskiego zaprosił na scenę Putina

- Wszystkie kraje, które poparły ten pakt, zobowiązały się wesprzeć Ukrainę tak, jak to robiły dotychczas. Budujemy most do NATO dla Ukrainy, prowadzący do ostatecznego członkostwa, w miarę kontynuowania przez Ukrainę ważnych reform krajowych. Ten pakt, który jest tutaj na scenie, jest centralnym elementem tego mostu - powiedział Biden podczas prezentacji deklaracji "Ukraine compact" przez 23 państwa (w tym Polskę), które podpisały dwustronne umowy z Ukrainą o bezpieczeństwie.