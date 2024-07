Andrzej Duda po szczycie NATO. "Pełna świadomość zagrożeń"

Prezydent zapewnił również, że jednym z postanowień szczytu jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. - Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest to, co musi być zrobione i uzupełnione w ramach NATO. Była bardzo intensywna dyskusja w sprawie wzrostu wydatków członków Sojuszu na obronność. Nie ma wątpliwości, że te wydatki muszą rosnąć - podkreślił Duda.