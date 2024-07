Zamach w USA. "Trump po strzale triumfował"

Czy zatem Trump mógł wymusić na ochronie, by ta go puściła i pozwoliła wstać? - Nie ma czegoś takiego, że Trump może powiedzieć ochronie, żeby np. pozwolili mu wstać. Ochrona ma przewagę siłową. Agenci powinni go zasłonić i ewakuować. On nie ma nic do powiedzenia. To zachowanie agentów z pewnością także będzie analizowane. Nie może być tak, że po strzale ofiara zamachu podnosi się, pokazuje. Nie wiemy, czy nie będzie drugiego zamachowca lub drugiego strzału, który tylko czeka na taki moment. Ochrona wykonuje swoje zadania i w pełni powinna "panować" nad osobą ochranianą - komentuje ekspert.