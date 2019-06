PiS ma pretensje do władz Gdańska. "Przez cały rok zaniedbują Westerplatte"

Trwa spór o Westerplatte. W odpowiedzi na oskarżenia o próbę politycznego wykorzystania projektu budowy Muzeum Westerplatte, posłowie PiS zarzucili włodarzom Gdańska, że zaniedbują tereny, na których toczyła się słynna obrona polskiego wybrzeża. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz zapowiada dalsze rozmowy na temat muzeum.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin przekonywał, że rząd zamierza wybudować na Westerplatte " nowoczesne plenerowe muzeum". - Myślę, że każdy normalny samorząd cieszyłby się z tego, że państwo polskie na terenie miasta, którym zarządza, chce zainwestować bardzo poważne pieniądze. Szacujemy około 150 mln złotych na budowę tego muzeum. Nie rozumiemy, dlaczego władze Gdańska zgłaszają jakieś zastrzeżenia i wątpliwości co do tego planu - mówił w Sejmie.

Sellin ma żal do władz Gdańska, że interesują się miejscem pierwszej bitwy II wojny światowej "wyłącznie o 4:45 w dniu jej kolejnych rocznic". - W ciągu pozostałych 364 dni władze nie interesowały się tym miejscem, nie inwestowały, nie budowały muzeum. Doprowadzały teren do dewastacji, do zaniedbania. To się powinno skończyć - ocenił.