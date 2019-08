Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. Trzeci dzień akcji na jeziorze Kisajno

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany jest już trzecią dobę. Po nocnej przerwie służby rozpoczęły akcję na Jeziorze Kisajno. 39-latek zaginął w niedzielę nad ranem podczas rejsu motorówką.

We wtorek rano na jezioro Kisajno wypłynęły jednostki straży pożarnej z Giżycka i Mrągowa oraz łodzie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do sprawdzenia następnej części akwenu, gdzie zaginął Piotr Woźniak-Starak, wyruszyli płetwonurkowie oraz załogi policyjnych łodzi z sonarami - informuje reporterka Wirtualnej Polski Magdalena Raducha, która jest w pobliżu miejsca poszukiwań milionera.

We wtorek w poszukiwaniach wezmą udział również płetwonurkowie i pracownicy firmy detektywistycznej, których wynajęła rodzina 39-latka. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi m.in. o ekipę specjalistów od poszukiwań podwodnych, którzy mają doświadczenie i najnowocześniejszy sprzęt potrzebny w akcjach na dużych głębokościach.

Na brzegu znaleziono 27-latkę, która poinformowała, że wpadli do wody z Woźniakiem-Starakiem, kiedy motorówka skręcała. Kobieta zdołała sama dopłynąć do brzegu. Policja poinformowała, że to mieszkanka Łodzi.