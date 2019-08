Piotr Woźniak-Starak poszukiwany na jeziorze Kisajno. Policja: w akcji sonary i wodny robot

Piotr Woźniak-Starak wciąż nie został odnaleziony. Do akcji poszukiwawczej włączane są kolejne jednostki. - Jezioro Kisajno przeszukują teraz płetwonurkowie wyposażeni w specjalistyczny sprzęt. Wszystko rozwija się z godziny na godzinę - mówi obecnej w Giżycku dziennikarce Wirtualnej Polski asp. Iwona Chruścińska.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. Na jeziorze Kisajno trwa akcja służb ratunkowych. – Zaginiony to faktycznie osoba, o której donoszą media - zdradził nam w poniedziałek rano Krzysztof Stodolny, rzecznik olsztyńskiej prokuratury. Potwierdził tym samym, że poszukiwany 39-latek to Piotr Woźniak-Starak.

- Do akcji włączono policyjny patrol wodniaków. Są też funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, strażacy z Giżycka i płetwonurkowie. Są wyposażeni w sonar i wodnego robota - mówi nam asp. Iwona Chruścińska.

Jak dodaje, służby przeszukują całe jezioro Kisajno. - Pojawiają się różne tezy i założenia. Miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się szczęśliwie, ale bierzemy też pod uwagę, że możemy odnaleźć ciało mężczyzny. Szukamy do skutku - dodała.

Jak ustaliła obecna na miejscu w Giżycku dziennikarka Wirtualnej Polski Magdalena Raducha, przeszukiwany teren jest bardzo rozległy. Gdzie skierowano największe siły? - Najbardziej orientacyjny punkt to miejscowość Fuleda przy jeziorze Kisajno. To stamtąd przyszło pierwsze zgłoszenie - zdradza nam oficer prasowy PSP w Giżycku kpt. Mateusz Pupek. Jak podkreśla, strażacy wysłali do poszukiwań między innymi specjalistyczną łódź w obsadzie czterech ratowników. - Mamy też kamerę, która w sposób ciągły może monitorować obraz, a nie tylko zapis sonogramu - słyszymy.