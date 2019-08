Piotr Woźniak-Starak zaginął. "Jezioro Kisajno ma tam 3 do 15 m głębokości"

Piotr Woźniak-Starak miał wypaść z motorówki do wody w niedzielę nad ranem. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po zmroku została zawieszona. - Służby ratunkowe wznowiły działania na jeziorze Kisajno w poniedziałek o świcie - powiedziała Wirtualnej Polsce asp. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.

Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy i pasierb miliardera Jerzego Staraka, poszukiwany. Początkowo policja informowała, że zaginiony mężczyzna to 39-latek z Warszawy i nie zdradzano, o kogo dokładnie chodzi. – Poszukiwany to faktycznie osoba, o której donoszą media - zdradził nam jednak w poniedziałek rano Krzysztof Stodolny , rzecznik olsztyńskiej prokuratury.

Piotr Woźniak-Starak zaginął. Na miejscu były śmigłowce

Jak dodaje, w późniejszych godzinach dowodzenie nad całą akcją przejęła policja. Kurowicki zdradza nam, że obszar poszukiwań jest bardzo duży. - To jest teren od wejścia na Łabędzi Szlak poprzez Dębową Górkę. Jezioro Kisajno to stosunkowo duży obszar, a miejsce wypadku nie było dokładnie określone – zaznacza.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podobne akcje w tym miejscu prowadziło wielokrotnie. Prezes MOPR mówi, że jezioro w miejscu poszukiwań może mieć od 3 do około 15 metrów głębokości. - Chyba że obszar poszukiwań zostanie przeniesiony. Wiadomo, że motorówka się przemieszczała i dryfowała, więc jeśli trzeba będzie szukać dalej, głębokość możne dojść do 20 metrów – zaznacza.

Wirtualna Polska ws. poszukiwań skontaktowała się także z oficerem prasowym Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku kpt. Mateuszem Pupkiem. W rozmowie z nami stwierdził, że poszukiwania w wodzie są niestety dużo trudniejsze niż na lądzie.

- Ale to, co na pewno mogę powiedzieć, to stwierdzić fakt, że dysponujemy bardzo profesjonalnym sprzętem. Opieramy się na jego wskazaniach i doświadczeniu ratowników, którzy prowadzą taką akcję nie pierwszy raz – powiedział Pupek.