Piotr Woźniak-Starak poszukiwany. Dwie akcje na jeziorze Kisajno

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany jest już trzecią dobę. Na miejsce wezwano służby z innych rejonów Polski. Płetwonurkowie i pracownicy firmy detektywistycznej, których miała wynająć rodzina 39-letniego milionera, pracują niezależnie od policji, straży i MOPR - ustalili reporterzy Wirtualnej Polski, którzy są nad jeziorem Kisajno.

Dodaje, że nad jezioro Kisajno docierają ratownicy z innych regionów Polski. To m.in. specjaliści Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdyni. Spodziewani są też wodniacy z Węgorzewa.

- My działamy z urzędu i współpracujemy tylko z innym służbami - komentuje asp. Chruścińska. We wtorek w akcji nie biorą już udziału żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Plan akcji policji, straży i wodniaków zmieniany jest na bieżąco. - Może być również tak, że służby będą wracać do miejsca zaginięcia. To jest woda, która potrafi zrobić różne rzeczy - stwierdza rzeczniczka.

Mieszkańcy przekazują, że w miejscu, gdzie Piotr Woźniak-Starak miał wypaść z motorówki w niedzielę nad ranem, dno jeziora Kisajno jest mocno zarośnięte, co może utrudniać poszukiwania.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany na jeziorze Kisajno

Na brzegu znaleziono 27-latkę, która poinformowała, że wpadli do wody z Woźniakiem-Starakiem, kiedy motorówka skręcała. Kobieta zdołała sama dopłynąć do brzegu. Policja poinformowała, że to mieszkanka Łodzi.