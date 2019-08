Nowy wątek dramatu na jeziorze Kisajno. Plaga szalonych motorowodniaków

Po wypadku i poszukiwaniach Piotra Woźniaka-Staraka właściciele przystani skorzystali z okazji, aby poskarżyć na szaleństwa motorowodniaków. - Popisy sterników motorówek wymknęły się spod kontroli. Prędzej czy później musiało się to skończyć tragedią - mówi właściciel szkoły żeglarskiej z Giżycka.

Giżycko. Jest dzika impreza

- Łodzie z ponad 100-konnymi silnikami pędzą w ślizgu, zawracają, by poskakać na wytworzonych falach. Wszystko to przy głośnej muzyce i krzykach pasażerów. To codzienny widok z mojej przystani - mówi właściciel szkoły żeglarskiej z Giżycka.