Piotr Niemczyk: Autorzy wycieków próbują szantażować rządzących. Potrzebny audyt

Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Gdyby to była profesjonalna służba, która rzeczywiście dostała to hasło od swojego agenta przy Dworczyku, to w życiu by się do tego nie przyznali. Jeżeli to jednak nie są profesjonaliści, to rzeczywiście mógł wystąpić przeciek. Przy całym szacunku do zdolności Szymona Jadczaka, który zdołał się przebić do tych ludzi, to widzimy tu różne zasłony. Oni odpowiadali po kilku dniach. To znaczy, że ich odpowiedzi były bardzo przemyślane, jakby zależało im na podtrzymywaniu braku zaufania wobec polskiej ekipy rządzącej oraz wywarciu wrażenia, że są w niej osoby nielojalne.