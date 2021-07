Nieodrobiona lekcja z katastrofy smoleńskiej. "Procedury są pisane krwią. Trzeba ich przestrzegać"

Procedury na pierwszym miejscu

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, wskazują, że na incydent z Lublina składają się zaniedbania, które doprowadziły do katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. - Widzę olbrzymie analogie z lotem do Smoleńska. Główną różnicą, która spowodowała szczęśliwe zakończenie tej sytuacji, były warunki atmosferyczne - komentuje Tomasz Białoszewski. Publicysta lotniczy podkreśla, że w przypadku niewykonania czynności na odpowiedniej wysokości, we właściwym czasie, podejście do lądowania powinno być bezwzględnie przerwane.