Macierewicz nie przejął się wyciekiem maili? Logował się na prywatne konta w Sejmie

Gratka dla hakerów

- Jeżeli by to obserwował bardzo sprawny haker i do tego jeszcze byłby w stanie włączyć się w operację na komputerze, którą robi Macierewicz, to byłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie powinno się tak robić - skomentował w rozmowie z dziennikiem ekspert ds. bezpieczeństwa Piotr Niemczyk.