Konflikt w podkomisji smoleńskiej. Macierewicz pozbywa się niewygodnych członków

Jako pierwszy jeszcze w sierpniu ubiegłego roku z podkomisji zniknął Glenn Jorgensen (jego żona Ewa Stankiewicz-Jorgensen to autorka kilku filmów o katastrofie smoleńskiej), który od dłuższego czasu był krytykiem poczynań byłego szefa MON. Formalnie odwołał go minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, bo to jego resortowi podlega podkomisja. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że decyzje w sprawie składu osobowego podkomisji podejmuje jednoosobowo Macierewicz.