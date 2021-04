Sasin o wybuchach na pokładzie Tupolewa. "Hipoteza coraz bardziej prawdopodobna"

Wybuchy na pokładzie Tupolewa? Sasin: badania rzeczywiście robią wrażenie

- Jest to w tej chwili wynik badań, który został zaprezentowany na razie w filmie, bo o ile mi wiadomo, nie mamy publikacji oficjalnego dokumentu. Mówię o raporcie podkomisji smoleńskiej - skomentował wicepremier w Radiu Plus.

- Te badania rzeczywiście robią wrażenie, bo to nie są badania, które ktoś tutaj mógłby podważyć. To są badania renomowanych zagranicznych ośrodków - amerykańskich, europejskich - które prowadzą do bardzo niepokojących wniosków, że rzeczywiście do tych wybuchów na pokładzie Tupolewa doszło - kontynuował.