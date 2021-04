Macierewicz o raporcie podkomisji smoleńskiej. "Nie można wskazać daty jego publikacji"

Do zebrania sejmowej komisji obrony doszło we wtorek, na wniosek posłów opozycji, którzy wnieśli o przedstawienie informacji przez MON i przewodniczącego podkomisji nt. rezultatów i kosztów związanych z funkcjonowaniem podkomisji powołanej do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Jak podaje PAP, komisja nie przyjęła wniosku posła Czesława Mroczka (Koalicja Obywatelska), o skierowaniu do premiera dezyderatu ws. określenia daty prezentacji raportu ministrowi obrony. Kosztów związanych z funkcjonowaniem podkomisji również nie podano.