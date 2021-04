Fundusz odbudowy. Budka: Lewica w ciemno poparła rząd PiS-u

Gościem "Faktów po Faktach" we wtorek był Borys Budka. Polityk w TVN24 skomentował spotkanie szefa rządu z delegacją Lewicy . Szef PO na wizji nie krył rozgoryczenia.

- Rozmawiałem z wieloma wyborcami Lewicy, którzy pisali do mnie, że czują zażenowanie, zawiedli się na Lewicy - przekazał lider Platformy.

W pewnym momencie przewodniczący PO zaprezentował widzom TVN24 pustą kartkę. - To jest lista rzeczy, które udało się dziś wywalczyć Lewicy (...) To dziwne, kiedy liderzy Lewicy zaczęli nagle bezgranicznie ufać Morawieckiemu i Kaczyńskiemu - stwierdził.

Krajowy Planu Odbudowy. Spotkanie z Morawieckim

Krajowy Planu Odbudowy to program zakładający odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Jego finansowanie ma pochodzić ze środków unijnych. Obecnie Polska musi przedstawić Komisji Europejskiej założenia co do wydatkowania tych pieniędzy.