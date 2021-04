Czechy. Śledztwo ws. Vrbietic. "Jest tylko jedna wersja zdarzeń, związana z GRU"

- Przemówienie Zemana było takie, że wszyscy, łącznie z Rosją, mogli znaleźć w nim „coś dla siebie” - stwierdził ł Hamaczek. Jego zdaniem prezydent postanowił, "nie do końca fortunnie", spróbować w ciągu kilku minut opowiedzieć Czechom o skomplikowanej sprawie.

- Opieraliśmy się na informacjach, które zostały nam dostarczone nie tylko przez służbę bezpieczeństwa, ale także przez policję i prokuraturę. To na tej podstawie zareagowaliśmy mocno jako Republika Czeska, więc oczywiste, że dowody były przekonujące - tłumaczył Hamaczek.

Te same dowody zostały następnie przekazane sojusznikom oraz posłom i senatorom. - Przedstawione fakty były tak poważne, że wyjaśniają bezprecedensowe działania czeskiego rządu oraz ogromne wsparcie, jakie otrzymujemy od naszych sojuszników - dodał.

Babisz: w akcji wzięło udział dwóch agentów GRU

Do eksplozji w składzie z amunicją w Vrbieticach doszło jesienią 2014 r. Zginęło w niej dwóch czeskich pracowników firmy Imex Group z Ostrawy.

Jak wynika z wypowiedzi premiera Babisza znajdująca się w magazynie broń należała do bułgarskiego handlarza bronią Emilian Gebrew, który zaopatrywał w broń Ukraińców i syryjskich rebeliantów walczących z prezydentem Baszarem al-Asadem. Miała ona trafić do ukraińskiej armii na front w Donbasie, gdzie Rosjanie rozpętali wojnę z Ukrainą.

Według jednej z teorii to właśnie Gebrew miał być celem agentów GRU.

Zeman: kontrwywiad nigdy o tym nie wspominał

Babisz tłumaczył, że celem ataku była znajdująca się w składach amunicja, nie była to więc konfrontacja z Czechami. Jednak operowanie GRU na terenie Czech jest nie do przyjęcia.

W niedzielę czeski prezydent stwierdził jednak, że w żadnym z raportów czeskiego kontrwywiadu BIS nie została w ostatnich siedmiu latach zwarta wzmianka o udziale Rosjan w wysadzeniu magazynu amunicji w Vrbieticach (również w tajnych aneksach dołączanych do nich).

Dodał jednak, że jeśli miałoby się potwierdzić, że za atakiem stoją rosyjskie służby, to władze Czech powinny wyciągnąć konsekwencje wobec Rosji. - Żaden suwerenny kraj nie powinien sobie pozwalać na to, by na jego terenie działali agenci obcego wywiadu i przeprowadzali zamach terrorystyczny, w którym giną dwaj czescy obywatele i powstają szkody warte miliardy - stwierdził w telewizyjnym orędziu Zeman.