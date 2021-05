Zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej dostępne w sieci. Od wielu lat

O sprawie poinformowała w poniedziałek "Rzeczpospolita". Korzystając ze zwykłej internetowej wyszukiwarki, można dotrzeć do drastycznych zdjęć wykonanych na miejscu katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Problem w tym, że usuwanie dostępu do zdjęć to walka z wiatrakami. - W sprawie wykonano szereg czynności zmierzających do zweryfikowania pochodzenia zdjęć. Dotychczas przeprowadzone czynności nie pozwoliły na ustalenie ich autora – mówi prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.