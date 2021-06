Afera mailowa i rozgrywki wewnątrz PiS: Morawiecki i Dworczyk stracą pozycję w partii? [ANALIZA]

Kariera Dworczyka spowolni?

Michał Dworczyk to nie tylko szef KPRM, ale również koordynator narodowego programu szczepień przeciwko koronawirusowi. Od lat realizuje również kluczowe projekty ważne dla partii. W 2018 roku – po wyborach samorządowych – był odpowiedzialny za układanie większości w sejmikach. Według polityków PiS, Dworczyk cieszy się dużą sympatią Jarosława Kaczyńskiego. Przez to jest on bacznie obserwowany przez starszych kolegów z partii, którzy w ostatnich miesiącach patrzyli na niego z zazdrością. Teraz mogą wykorzystać aferę mailową, by spowolnić rozwój jego politycznej kariery.