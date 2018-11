Ostre starcie w studio TVN24. Prezydencki minister: Tworzy pani atmosferę wojny

Michał Dworczyk rozmawiał w programie Moniki Olejnik o Marszu Niepodległości. Dyskusja była bardzo napięta. Szef KPRM zapewniał, że 11 listopada będzie godnym dniem i "to nie są bajki". Dziennikarka przekonywała, że woli "marsz z czekoladowym orłem niż z racami".

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekonywał, że od strony organizacyjnej nic nie zmienia decyzja sądu ws. Marszu Niepodległości . - Marsz państwowy nadal jest przygotowywany. Premier wykazał się odwagą i odpowiedzialnością, kiedy dwie grupy lewaków i neofaszystów budowały coraz groźniejszą atmosferę. Decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz się w to wpisała - mówił na antenie TVN24 Michał Dworczyk.

Prezydencki minister twierdzi, że niektórym środowiskom zależy na konfrontacji, ale policja jest gwarantem bezpieczeństwa. - Organizowanie marszu przez MON daje gwarancję, że to będzie godna uroczystość. To nie są bajki. Tworzy pani atmosferę wojny. Proszę popatrzyć na tę decyzję szerzej. Prezydent i Premier zareagowali adekwatnie na sytuacji - powiedział do dziennikarki.