Marsz Niepodległości w Warszawie. Jest wyrok sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował: Marsz Niepodległości może się odbyć. Uchylił tym samym zakaz organizacji tego zgromadzenia wydany przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

- Nawet jeśli wyrok sądu będzie korzystny dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, to i tak nie może się on odbyć, bo administracja państwowa zajęła trasę na swoje potrzeby - poinformowała w czwartek, kilka godzin przed ogłoszeniem wyroku sądu, dyrektor stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor.

Gawor dodała, że zgłoszenie wpłynęło do urzędu w środę przed północą. Organizatorem marszu jest dowództwo garnizonu warszawskiego. - To zgromadzenie jest wyłączone z ustawy prawa o zgromadzeniach. Odbędzie się w godz. 14-18 na trasie od ronda Dmowskiego, przez most Poniatowski oraz rondo Waszyngtona, a więc mogę powiedzieć, że to ta sama trasa, na której miał być Marsz Niepodległości - poinformowała szefowa BBiZK.