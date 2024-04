Nowa decyzja Kijowa. "Ukraińcom może grozić załamanie frontu"

Jaki zatem jest pożytek z żołnierza, który zostanie zmuszony do walki? - Jest coś takiego jak rozkaz, racja stanu. Pamiętajmy, że na samym początku wojny wielu młodych ludzi poszło na ochotnika na front. Spora część z nich już nie żyje. To jest dług, który mają młodzi w stosunku do starszego pokolenia, który powinni zapłacić. Rozumiem, że cena może być podobna, jednak to kwestia niepodległości Ukrainy, życia w wolnym kraju i ukraińskiej przyszłości dla ukraińskich dzieci. Trudno to wyważyć - odpowiada były dyplomata.