"Nic dziwnego". Biejat reaguje na słowa Trzaskowskiego

- Zgadzam się, że lepiej byłoby budować więcej mieszkań. Sam samorząd problemów mieszkaniowych nie załatwi. Potrzebne są ustawowe rozwiązania. Gdy chcę wnieść ziemię do mojej własnej spółki, która buduje tanie mieszkania na wynajem, to jest to traktowane jako pomoc publiczna i muszę od tego płacić VAT, bo tak PiS zmieniło prawo. Jest dużo do zrobienia w Sejmie i Senacie - powiedział Rafał Trzaskowski.