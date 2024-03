Prezydent zdecydował: dziewuchy nie będą łykały poronnych dropsów [OPINIA]

To sprawa, w której - mam wrażenie - nikt nikogo nie przekona, bo ludzie są okopani w swoich poglądach. Nie oznacza to jednak przecież, że należy w ogóle odpuścić argumentowanie za tym, do którego nam bliżej. I z tym założeniem, z jednoczesnym szacunkiem do innego stanowiska, wyraźnie chcę napisać: Andrzej Duda popełnił błąd. Światopogląd prezydenta wygrał z nauką, a praktyczny wymiar decyzji głowy państwa będzie żaden.